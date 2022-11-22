Российскую чиновницу наказали за слова про «гавканье» протестующим

Суздальской чиновнице Фоминой сделали выговор за слова про «гавканье» протестующим

Главе управления имуществом и землеустройством Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой сделали выговор за высказывания на встрече с жителями поселка Сокол, которые протестовали против размещения кладбища рядом с их домами. О наказании в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Алексей Сараев.

«Единодушно посчитали высказывание Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание — выговор», — заявил Сараев. Он подчеркнул, что «какой бы сложной не была ситуация, представитель власти должен сдерживать эмоции, налаживать диалог с людьми».

На прошлой неделе в поселке Сокол Суздальского района Владимирской области глава управления имуществом и землеустройством Суздальского района Светлана Фомина спросила протестующих: «Вы только здесь погавкаете?». Позже российская чиновница объяснила, что ее спровоцировали на эти слова жители поселка, которые вели себя некорректно.