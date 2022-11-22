В РПЦ отреагировали на обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Представитель РПЦ Легойда счел акцией устрашения обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре выглядят акцией устрашения. С таким мнением выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, его реакция приводится в Telegram-канале.

Представитель РПЦ призвал приложить все усилия для прекращения преследований верующих. Легойда напомнил, что многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года оставались без внимания.

«Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской лавре, которые становятся жертвами беззакония и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир», — написал он.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России.

Позже в СБУ пояснили, что на территории Киево-Печерской Лавры проводятся «контрразведывательные мероприятия».