Иран встретится с Украиной по теме беспилотников

IRNA: Иран организовал встречу с Украиной по теме поставок беспилотников России

После публикации сообщений о предположительных поставках Москве военных беспилотников со стороны Тегерана иранская сторона решила провести экспертную встречу с украинскими специалистами, чтобы обсудить этот вопрос и «избавиться от недоразумений», пишет агентство IRNA.

Представители правительства Ирана полагают, что после совместного взаимодействия с Украиной вопросы о поставках беспилотников России отпадут. Со своей стороны, Тегеран напомнил, что «с самого начала кризиса на Украине Исламская Республика Иран заняла четкую, последовательную и непоколебимую позицию, подчеркивая, что все государства-члены ООН должны полностью уважать цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций». При этом власти страны напрямую не выразили поддержку ни Киеву, ни Москве.

Ряд западных СМИ утверждает, что сейчас Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва это отрицает. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан говорил, что поставки были, но за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.