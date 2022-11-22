В Запорожской области продлили комендантский час

Рогов заявил, что комендантский час в Запорожской области теперь начинается на час раньше

В Запорожской области продлили время действия комендантского часа. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Комендантский час в Запорожской области начинается на час раньше. Нахождение граждан на улицах и в общественных местах теперь запрещено в период с 21:00 до 05:00», — написал он.

В комментарии РИА Новости он пояснил, что время комендантского часа увеличено на один час, поскольку сейчас стало раньше темнеть. Ранее ограничения действовали с 22:00 до 05:00.

В то же время, уточнил Рогов, на отдельных территориях главы администраций могут устанавливать иное время. Например, в Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе комендантский час длится с 20:00 до 06:00. В Токмаке, Пологах, Токмакском и Пологовском районах — с 21:00 до 06:00. В Бердянске и Бердянском районе — с 23:00 до 05:00.

Ранее в ноябре сообщалось, что власти Херсона объявили в городе круглосуточный комендантский час.