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19:24, 22 ноября 2022Бывший СССР

В Литве провалился импичмент главе МИД

Парламент Литвы не смог выдвинуть вотум недоверия главе МИД страны Ландсбергису

Фото: M. Popow / Imago / Globallookpress.com

Сейм Литвы не смог выдвинуть вотум недоверия главе министерства иностранных дел (МИД) страны Габриэлюсу Ландсбергису, передает Telegram-канал Baltnews.

Министр ответил на 45 вопросов литовских парламентариев о внешнеполитическом курсе страны и принимаемых решениях, затем Сейм решал судьбу Ландсбергиса на посту главы МИД. В итоге против него проголосовали 46 депутатов, в поддержку высказались 73 парламентария.

Причинами, которые сподвигли литовскую оппозицию выдвинуть вопросы главе внешнеполитического ведомства страны, стали выбор кандидатур послов, высылка из Литвы посла России и действия Ландсбергиса во время решения проблем с транзитом из Калининграда.

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Василий Мека
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