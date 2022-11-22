В Литве провалился импичмент главе МИД
Парламент Литвы не смог выдвинуть вотум недоверия главе МИД страны Ландсбергису
Сейм Литвы не смог выдвинуть вотум недоверия главе министерства иностранных дел (МИД) страны Габриэлюсу Ландсбергису, передает Telegram-канал Baltnews.
Министр ответил на 45 вопросов литовских парламентариев о внешнеполитическом курсе страны и принимаемых решениях, затем Сейм решал судьбу Ландсбергиса на посту главы МИД. В итоге против него проголосовали 46 депутатов, в поддержку высказались 73 парламентария.
Причинами, которые сподвигли литовскую оппозицию выдвинуть вопросы главе внешнеполитического ведомства страны, стали выбор кандидатур послов, высылка из Литвы посла России и действия Ландсбергиса во время решения проблем с транзитом из Калининграда.