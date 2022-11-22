«Газпром» нашел проблемы в газовой отрасли США

«Газпром» заметил остановку развития добычи сланцевого газа в США в последние пять лет

В последние пять лет в США не было введено в разработку ни одного крупного месторождения сланцевого газа. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома» по итогам заседания совета директоров, документ размещен в официальном Telegram-канале компании.

Проблемы газовой отрасли США, заметили в «Газпроме», отчетливо продемонстрировал 2022 год. Несмотря на благоприятную конъюнктуру, страна не смогла найти способ нарастить добычу газа из сланца.

При этом в других странах, в том числе в Китае, Аргентине и Канаде, добыча сланцевого газа остается незначительной в мировом масштабе. В долгосрочной перспективе в российской компании не ожидают существенного влияния сланцевого газа на рынок.

Признавая влияние сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок, в правлении подчеркнули, что рекордные цены на газ в 2022 году не привели к увеличению числа окончательных инвестиционных решений по новым мощностям для снижения. По версии «Газпрома», основной причиной является нежелание покупателей заключать долгосрочные контракты.

Тем не менее правлению компании поручено продолжить работу по оценке перспектив развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира.

Ранее «Газпром» сообщил о падении добычи в первые десять месяцев 2022 года на 18,6 процента по сравнению с тем же периодом год назад. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья упал более чем на 40 процентов. Причиной такой динамики стало обрушение поставок в Европу, где место основного поставщика заняли Норвегия и США.

Между тем министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта. По его мнению, экологические последствия такой активности преувеличены, а отказываться от нее на фоне энергокризиса — безответственно.