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02:00, 23 ноября 2022Среда обитания

Мэрилин Мэнсон выиграл на торгах дом со студией звукозаписи

Мэрилин Мэнсон выиграл на торгах дом со студией звукозаписи за 2,2 миллиона долларов

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон выиграл торги за дом в США. Об этом сообщает Dirt.

Объект расположен в северном пригороде Лос-Анджелеса Глейленде на вершине холма. Его изначальная цена составляла чуть менее 2 миллионов долларов. Мэнсону дом достался примерно за 2,2 миллиона.

Объект был построен в 1964 году, однако недавно в нем был сделан ремонт. Предыдущий владелец, автор песен Джереми Рузумна, за год владения недвижимостью внес несколько изменений в облик дома, в том числе превратил гараж в студию звукозаписи со звуконепроницаемыми стенами.

В двухэтажном особняке площадью 195,7 квадратного метра есть четыре спальни и три ванных комнаты, а также гостиная с камином из лавового камня, кухня, столовая, балкон, подходящий для приемов пищи на свежем воздухе, и терраса. Интерьер выполнен преимущественно в белом, сером и коричневом цветах, при этом многие предметы выполнены из дерева.

На участке 0,13 гектара растет много старых дубов. Кроме того, там есть внутренний двор и лужайка для отдыха.

В ноябре стало известно, что скандальная американская телеведущая Эллен Дедженерес купила особняк в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Сумма сделки, которая проводилась вне рынка, составила 29 миллионов долларов.

Полина Кислицына
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