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16:09, 22 ноября 2022Силовые структуры

Матроса из Крыма осудили на год за призывы к расправе над российскими военными

В Крыму осудили на год матроса из Евпатории за призывы к расправе над российскими военными

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В Крыму приговорили к году колонии 36-летнего матроса из Евпатории за призывы к расправе над российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Керченский городской суд.

Также ему запретили в течение двух лет работать на госслужбе.

По данным следствия, фигурант работал на судне, пришвартованном у причала Судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. 14 мая этого года он с телефона отправил в чат с 23 участниками видео, на котором представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывали российских бойцов сдаваться в плен, а также угрожали убийством участникам спецоперации.

27 октября сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчину осудили на десять лет за попытку вовлечь подругу в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ) и призывы к терроризму.

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Елизавета Новикова
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