Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 22 ноября 2022Россия

Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации

Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве работника по мобилизации
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Государственная Дума поддержала поправку о приостановке госслужбы в связи с призывом работника по мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

Согласно поправке, которая была внесена ко второму чтению в правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года, в стране установится новый порядок приостановки и возобновления госслужбы. Исключение будет касаться только россиян, служащих на военной службе.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

В период госслужбы за работником сохранят занимаемую должность, и, согласно документу, на период мобилизации денежные выплаты за работу на госслужбе выплачиваться не будут.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий статусом ветерана участвующих в специальной военной операции (СВО) добровольцев. Кроме того, документ наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, получивших ранения во время службы в зоне СВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов
Суд ЕС отказался высылать россиянина из-за необходимости лечения коноплей
В российском регионе гулявший с собакой мужчина нашел тело женщины
Отбросивший гранаты военный высказался о пародии Некоглая
Стало известно о возможной отставке Цукерберга
В Саудовской Аравии устроят выходной в честь победы сборной над Аргентиной на ЧМ
86-летняя москвичка убила дочь из-за «голосов в голове»
Пригожин отреагировал на желание Европарламента признать «Вагнер» террористами
Популярный певец рассказал о покупке дома для родителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.