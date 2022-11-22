Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации

Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве работника по мобилизации

Государственная Дума поддержала поправку о приостановке госслужбы в связи с призывом работника по мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

Согласно поправке, которая была внесена ко второму чтению в правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года, в стране установится новый порядок приостановки и возобновления госслужбы. Исключение будет касаться только россиян, служащих на военной службе.

В период госслужбы за работником сохранят занимаемую должность, и, согласно документу, на период мобилизации денежные выплаты за работу на госслужбе выплачиваться не будут.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий статусом ветерана участвующих в специальной военной операции (СВО) добровольцев. Кроме того, документ наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, получивших ранения во время службы в зоне СВО.