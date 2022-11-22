Отбросивший гранаты военный высказался о пародии Некоглая

Отбросивший гранаты российский военный предложил отправить Некоглая в зону СВО

Российский военнослужащий Рустам Худайнуров, отбросивший прилетающие к нему гранаты, предложил отправить блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) в зону специальной военной операции (СВО). Свое мнение о пародии он выразил в разговоре с изданием Shot.

«Глупый мальчик и все. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Потому что война — это страшно!» — сказал он и добавил, что «на дурачков нельзя обижаться».

Ранее Некоглай записал видео с извинениями за пародию на военного, отбрасывающего гранаты. В ролике блогер появился со сбритыми волосами и бровями, а также ссадинами на лице. 9 ноября суд в Москве постановил депортировать Некоглая за нарушение миграционного законодательства. Также блогера оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим руками прилетающие к нему гранаты c беспилотника Вооруженных сил Украины, появилось в открытом доступе в начале ноября.