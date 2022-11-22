Пользователям iPhone случайно показали чужие фотографии

MacRumors: пользователи iCloud на Windows обнаружили на компьютерах чужие фотографии

Пользователи iPhone и Windows пожаловались на проблемы с сервисом iCloud. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на собственный форум, на котором пользователи Windows рассказали о проблеме с iCloud. Некоторые владельцы iPhone обнаружили, что в синхронизированной через облачный сервис библиотеке оказались неизвестные им фотографии.

«Мне показывали фотографии семей других людей, которых я никогда в жизни не видел, футбольных матчей и другие случайные снимки», — рассказал пользователь под ником Sleeping_Ghost. «Какого черта... У меня появилась фотография чьей-то дочери в пижаме», — посетовал посетитель форума под ником vinegarshots. Журналисты предположили, что чужой контент показали пользователям iCloud и Windows случайно.

Специалисты заявили, что проблема, вероятно, не связана с конкретной версией программы: «Удаление приложения iCloud для Windows, по-видимому, не решает проблему, поскольку она может быть на стороне сервера». Apple не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Ранее специалисты по безопасности рассказали, что техническая особенность сервиса iCloud позволяет следить за пользователями техники Apple. Злоумышленники могут использовать этот метод, чтобы выяснить личные данные владельцев iPhone и прочих устройств.