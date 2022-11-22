В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Инфекционист Минздрава Чуланов заявил, что говорить о победе над COVID-19 в РФ пока рано

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом пока еще остается сложной, и говорить о том, что в России полностью победили COVID-19, пока рано. Такую оценку озвучил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Его цитирует РИА Новости.

Он заявил, что в стационарах по-прежнему остаются пациенты из групп риска, которые продолжают тяжело болеть COVID-19 и, к сожалению, погибать.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 22 ноября, в России выявили 4460 новых случаев коронавируса за сутки. Число госпитализаций составило 1434, 6444 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Также за минувшие 24 часа зарегистрировано 59 летальных исходов.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 21 545 351, всего скончались 391 568 человек.