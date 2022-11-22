Молодых северных оленей выпустят в природу в Нижегородской области

В заповеднике «Керженский» выпустят в природу двух молодых северных оленей

В заповеднике «Керженский» в Нижегородской области продолжают работу по восстановлению популяции краснокнижных лесных северных оленей. Двух молодых особей готовятся выпустить в природу. Об этом сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

Молодые олени Витаминка и Каштан родились в заповеднике в 2022 году с разницей в три недели. Несмотря на это, уже к концу августа Каштан сравнялся с Витаминкой по росту. Животные содержались в одном вольере, предназначенном для самок с телятами. 15 ноября животных перевезли из маточного вольера в адаптационный.

«Олени Витаминка и Каштан дорогу перенесли хорошо. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов, а потом будут выпущены в природу», — говорится в сообщении организации.

Работу по восстановлению популяции северного лесного оленя, занесенного в Красные книги России и Нижегородской области, в Керженском заповеднике начали вести с 2014 года. За последние два года в леса региона выпустили 12 северных оленей. В 2023 году, к 30-летию заповедника, проект планируется масштабировать. В частности, к работам привлекут лесников и специалистов охотничьего надзора, будут закуплены ошейники со спутниковыми маяками, необходимые для отслеживания состояния выпущенных в природу животных, и лишайники, которыми питается северный олень.

В 2021 году стало известно, что WWF разработал проект, который поможет спасти от полного исчезновения северного оленя на юге Сибири. В Алтайском заповеднике поставили камеры наблюдения за дикими животными.