Мать Гвинет Пэлтроу рассказала о борьбе с убившей ее мужа смертельной болезнью

Мать Гвинет Пэлтроу победила редкий вид рака, от которого 20 лет назад умер ее муж

79-летняя мать актрисы Гвинет Пэлтроу, актриса Блайт Даннер, призналась, что победила редкий вид рака, от которого 20 лет назад умер ее муж. О борьбе с убившей супруга смертельной болезнью звезда фильма «Знакомство с родителями» рассказала в беседе с People.

В 2002 году супруг Даннер, телережиссер Брюс Пэлтроу, скончался от рака горла, а в 2018 году у нее также нашли онкологическое заболевание ротовой полости — аденоидно-кистозную карциному, развивающуюся в слюнных железах. «Необычно, когда у супругов один и тот же рак. Помню, как посмотрела на небо и спросила Брюса — тебе что, одиноко там наверху?» — поделилась воспоминанием Даннер.

По словам Даннер, она почувствовала, что что-то не так, когда стала все забывать, а после нашла опухоль в шее примерно там же, где опухоль была у ее мужа. С 2018-го по 2020 год ей пришлось перенести три операции, а также радиотерапию и химиотерапию. «Но поджилки у меня не тряслись. Я вообще не боялась смерти», — говорит Даннер, сейчас вышедшая в ремиссию и занимающаяся поддержкой фонда изучения рака ротовой полости.

При этом она до сих пор тяжело переживает смерть мужа, в браке с которым провела 33 года. «Эту потерю не пережить. Брюс был сердцем нашей семьи. Жизнь без него бледна. Но горе — это цена, которую мы платим за любовь», — сказала актриса.

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