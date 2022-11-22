Россияне назвали самые известные книги Виктора Пелевина

«Чапаев и Пустота» и «Generation "П"» стали самыми известными книгами Пелевина

Россияне назвали самые известные книги российского писателя Виктора Пелевина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К 60-летнему юбилею российского писателя портал «Рамблер» и издательство «Эксмо» провели опрос среди 1712 жителей России. Голосование показало, что самыми известными и читаемыми работами Пелевина являются «Чапаев и пустота» (за него проголосовали 44 процента опрошенных), а также «Generation "П"» (35 процентов).

67 процентов поклонников писателя — мужчины, 33 — женщины. Большой популярностью автор пользуется у старшего поколения (37 процентов), а также у менеджеров среднего звена (27 процентов). О новых произведениях Пелевина 49 процентов опрошенных узнают из интернета, оставшаяся часть — от своих знакомых или в книжных магазинах.

Помимо этого, до 14 февраля следующего года издательство «Эксмо» будет проводить конкурс иллюстраций среди профессиональных и начинающих художников. Участники могут опубликовать свои работы с указанием произведения Пелевина, к которому создана иллюстрация, и хэштегом #РисуемМирыПелевина в социальных сетях.

Принять участие в конкурсе также можно, прислав работу на почту pelevinbooks@mail.ru и указав тему письма — «Рисуем Миры Пелевина». Лучшие иллюстрации появятся на обложках и внутри книг писателя, технические требования конкурса доступны по ссылке.

Ранее знакомые писателя Виктора Пелевина поделились неизвестными фотографиями с их совместной поездки в Китай.