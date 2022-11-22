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13:14, 22 ноября 2022Бывший СССР

Украина сообщила о передаче Россией 33 тел бойцов ВСУ

Минреинтеграции Украины сообщило о передаче Россией 33 тел военных ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Россия передала Киеву тела 33 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минреинтеграции Украины сообщает «Русская весна».

Уточняется, что всего за время работы по пропавшим без вести удалось вернуть тела 696 погибших украинских военных.

Ранее в ноябре глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. Представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского указал, что помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

О планах обмена военнопленным в ноябре также рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По словам врио главы ДНР, обмен прошел по формуле 107 на 107.

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Варвара Кошечкина
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