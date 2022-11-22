В США сенаторы призвали пересмотреть отказ передать Украине беспилотники

В США сенаторы призвали администрацию Байдена пересмотреть отказ в передаче БПЛА Украине

Американские сенаторы призвали администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть отказ передать Украине высокотехнологичные беспилотники. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Группа из 16 политиков направила министру обороны Ллойду Остину письмо с требованием передать Киеву боевые БПЛА MQ-1C Grey Eagle. «Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины», — приводится выдержка из письма сенаторов.

Ранее издание сообщило, что США не будут передавать Украине беспилотники MQ-1C Grey Eagle во избежание эскалации конфликта с Россией. Подобное решение было принято, несмотря на просьбы Киева и многих американских конгрессменов.

По словам доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, Вашингтон взял паузу в поставках нового вооружения на Украину в связи с выборами в Конгресс США.