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18:28, 22 ноября 2022Забота о себе

Звезда «Интернов» призналась в симпатии к определенной категории мужчин

Актриса Светлана Пермякова заявила, что неравнодушна к мужчинам с сексуальной попой

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Звезда сериала «Интерны» и бывшая участница «Клуба веселых и находчивых» Светлана Пермякова призналась, что неравнодушна к мужчинам с сексуальной попой. О своей симпатии к ним она заявила в беседе с журналистами «Пятого канала».

Рассуждая о взаимоотношениях полов, Пермякова отметила, что большинство мужчин при знакомстве с женщиной в первую очередь обращают внимание на ее внешность. Однако только красоты для построения отношений недостаточно, уверена актриса. Честных и умных женщин она считает не менее привлекательными для противоположного пола. «Это всегда было в цене. Просто многие мужчины не дотягивают до уровня умных женщин. В силу своей неопытности или в силу своей неграмотности, пугливости», — объяснила артистка.

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При этом сама Пермякова в противоположном поле ценит не только интеллект. В беседе с журналистами она призналась в симпатии к определенной категории мужчин. По ее признанию, она не может устоять перед обладателями «хорошей попки».

Ранее Светлана Пермякова ответила на слухи о конфликте с руководителем и ведущим КВН Александром Масляковым. Артистка категорически опровергла данную информацию и в подтверждение своих слов напомнила, что ее приглашали поздравить Маслякова с юбилеем.

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Наталья Обрядина
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