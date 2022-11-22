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15:53, 22 ноября 2022Россия

Кремль опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной

Песков заявил, что Путину перед G20 не передавались проекты мирного соглашения с Украиной

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информация о том, что президенту России Владимиру Путину до саммита G20 передавали проекты мирного соглашения с Украиной, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Ранее украинское издание сообщило, что до встречи лидеров «Большой двадцатки» одна из стран-посредниц передала российскому президенту рамку возможного соглашения для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

«Нет», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, получал ли Путин подобное предложение.

Путин не присутствовал на саммите G20, который проходил на индонезийском острове Бали с 15 по 16 октября, — вместо него российскую делегацию представлял глава МИД Сергей Лавров. Впоследствии Песков объяснял, что обстоятельства требуют присутствия Путина в России, поэтому он принял решение не лететь на саммит «Большой двадцатки»

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Анастасия Шейкина
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