Кремль опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной

Песков заявил, что Путину перед G20 не передавались проекты мирного соглашения с Украиной

Информация о том, что президенту России Владимиру Путину до саммита G20 передавали проекты мирного соглашения с Украиной, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Ранее украинское издание сообщило, что до встречи лидеров «Большой двадцатки» одна из стран-посредниц передала российскому президенту рамку возможного соглашения для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

«Нет», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, получал ли Путин подобное предложение.

Путин не присутствовал на саммите G20, который проходил на индонезийском острове Бали с 15 по 16 октября, — вместо него российскую делегацию представлял глава МИД Сергей Лавров. Впоследствии Песков объяснял, что обстоятельства требуют присутствия Путина в России, поэтому он принял решение не лететь на саммит «Большой двадцатки»