Предсказан дефицит одного металла

WPIC предсказал дефицит платины в 2023 году

В 2023 может быть зафиксирован серьезный дефицит платины, пишет Reuters со ссылкой на прогноз Всемирного совета по инвестициям на рынке платины (WPIC).

Платину используют в производстве каталитических конвертеров для автомобилей, ювелирных и промышленных изделий. Эксперты предсказывают, что спрос на этот один вид металла в 2023 году увеличится на 19 процентов (до 7,77 миллиона унций), до максимума с 2020 года.

Перебои с электроэнергией и технические работы на платинодобывающих предприятиях в Южной Африке (крупнейший производитель этого металла), приведут к тому, что предложение будет ограниченным, считают в WPIC.

Дефицит на рынке платины в следующем году может оказаться 303 000 унций, добавили там. В этом же году наблюдается избыток предложения. Но спрос подстегивает автомобильная отрасль — ради экономии производители заменяют палладий более дешевой платиной.

Дефицит спрогнозирован и еще для одного металла. Мировой спрос на серебро в этом году, по прогнозам, вырастет на 16 процентов, до 1,21 миллиарда унций. В результате дефицит станет рекордным за несколько десятилетий, предсказали в The Silver Institute (Институт серебра).