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10:22, 22 ноября 2022Россия

Глава Белгородской области показал ход строительства засечной черты в регионе

Губернатор Белгородской области Гладков показал ход строительства засечной черты в регионе

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал ход строительства засечной черты в регионе. Соответствующие кадры он опубликовал в своем Telegram.

«Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым», — написал губернатор.

Ранее он сообщил, что в Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту. Глава региона объяснил формирование засечной черты напряженной обстановкой в регионе — в частности, частыми обстрелами со стороны Украины. Гладков не сообщил подробности об этом в связи с тем, что подобные данные могут быть использованы противником.

19 октября президент Владимир Путин ввел в восьми российских субъектах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Сергей Истомин
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