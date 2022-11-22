Перечислены устаревшие из-за смартфонов технологии

SlashGear: люди перестали пользоваться КПК, рациями, GPS-навигаторами из-за смартфонов

Журналисты издания SlashGear перечислили технологии и устройства, которые устарели из-за появления смартфонов. Список опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, современные телефоны повлияли на жизнь людей, заменив множество привычных гаджетов. «Красота и гениальность смартфона — в его универсальности», — уточнили специалисты, отметив, что из-за смартфонов практически вышли из употребления стационарные проводные телефоны, рации и FM-радио.

В числе прочих журналисты перечислили карманные компьютеры (КПК), которые были востребованы до появления смартфонов в начале 2000-х годов. «Самая знаковая особенность КПК — стилус — была заменена самым старым указывающим устройством в истории: человеческим пальцем», — подчеркнули эксперты. Кроме того, люди перестали пользоваться MP3-плеерами, GPS-навигаторами, покупать CD-диски и портативные фотокамеры.

Специалисты также отметили, что большое число пользователей отказалось от традиционных будильников и калькуляторов. «Даже если у вас есть калькулятор где-то в ящике стола, зачем его доставать, когда у каждого есть карманный калькулятор в виде смартфона?» — говорится в материале.

Ранее специалисты рассказали, как продлить время работы смартфона на морозе. По их словам, на устройстве рекомендуется включать режим энергосбережения и отключать ненужные сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею.