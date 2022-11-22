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19:04, 22 ноября 2022Россия

Под Москвой неизвестный до смерти забил собаку

В Красногорске Московской области неизвестный насмерть забил собаку

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковном Красногорске неизвестный до смерти забил собаку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина до смерти забил собаку близ спуска в подвал одного из жилых домов Красногорска. Сотрудники МВД опросили свидетелей избиения.

«В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправному деянию, а также всех обстоятельств произошедшего». — сообщили в ведомстве.

Ранее житель Октябрьского района Оренбургской области избил свою подругу и убил двухмесячного котенка у нее на глазах. Следователи возбудили уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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