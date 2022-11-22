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09:53, 22 ноября 2022Из жизни

Найдены прижизненные фотографии загадочного «человека из Сомертона»

В Австралии впервые опубликовали прижизненные снимки «человека из Сомертона»

Фото: Stuart Webb / ABC NEWS

В Австралии впервые опубликовали прижизненные фотографии Чарльза Уэбба, который, согласно результатам генетического исследования, является знаменитым загадочным «человеком из Сомертона». Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.

Снимки, сделанные в 1920-х годах, были найдены в семейном фотоальбоме, который хранился в кладовке семьи Уэбб. На одном из них Чарльз Уэбб позирует с тремя родственниками, а поверх карточки нанесено его имя. Фотографию нашел правнук брата мужчины Стюарт. Он начал разбирать старые снимки после того, как с ним связался профессор Аделаидского университета Дерек Эббот, которому удалось установить личность погибшего на пляже Сомертон.

Чарльза Уэбба также удалось опознать на снимке футбольной команды Технологического университета Суинберна 1921 года и других фотографиях.

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Тело так называемого человека из Сомертона было обнаружено на пляже в пригороде Аделаиды 1 декабря 1948 года. Следователям не удалось установить личность и причины смерти мужчины. На протяжении 73 лет дело о его гибели оставалось одной из главных загадок мировой криминалистики.

О том, что физики Дерек Эббот и Колин Фрицпатрик установили личность покойного, стало известно в июле 2022 года. Ученым понадобилось более 10 лет, чтобы выстроить генеалогическое древо человека из Сомертона, на основании анализа его ДНК. В итоге они пришли к выводу, что погибшим был уроженец Мельбурна Чарльз Уэбб.

Причины смерти мужчины до сих пор остаются загадкой.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 79-летнего преступника, совершившего двойное убийство 33 года назад. Злоумышленника удалось определить после ДНК-теста пятен крови из его автомобиля.

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Никита Савин
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