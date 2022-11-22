SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»

SpaceX потребовала от украинской компании «Старлинк» прекратить действие торговой марки

Американская компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, подала в суд на украинскую компанию ООО «Старлинк» и Укрпатент. Компания требует досрочного прекращения действия торговой марки Starlink, сообщает портал dev.ua.

Отмечается, что украинская ООО «Старлинк», занимающаяся IT-услугами, подала заявку на регистрацию бренда в 2010 году, а сама регистрация знака состоялась в 2011 году. При этом дочерняя компания американской Starlink появилась на Украине лишь в апреле 2022 года.

Ранее бывший сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек, включая его самого, из-за письма с критикой поведения основателя и исполнительного директора Илона Маска.