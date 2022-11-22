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23:51, 22 ноября 2022Мир

США и Израиль решили провести совместные учения в ближайшие недели

Fox News: США и Израиль решили провести совместные учения в ближайшие недели

Фото: Marco Bello / Reuters

США и Израиль собираются провести совместные военные учения, имитирующие нападение со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в регионе, сообщил телеканал Fox News.

Как уточнили источники, стороны сейчас решают вопрос организации маневров в ближайшие недели. Согласованием предстоящих учений руководят начальник Генштаба Израиля Авив Кохави и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли. Кохави в комментарии телеканалу уточнил, что страны переживают «критический момент времени». По его словам, он требует «ускорения реализации оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его марионеток-террористов в регионе».

Ранее премьер-министр еврейского государства Яир Лапид рассказал, что Израиль сильно обеспокоен наметившимся в последнее время сближением России и Ирана, особенно на фоне событий на Украине.

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Марина Совина
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