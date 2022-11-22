В Чехии назвали слабое место ВСУ

Чешский эксперт Петраш: ВСУ устали из-за нехватки оружия и боеприпасов для артиллерии

Cотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устали из-за дефицита оружия и боеприпасов. Своим мнением он поделился в интервью iDNES.

«Причина — в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов», — констатировал Петраш.

По словам чешского эксперта, Киев израсходовал слишком много боеприпасов для артиллерии и ракетных войск, а также материальных средств за последние месяцы.

«Сейчас их нет, и Украина ждет их в виде помощи из-за рубежа», — заключил специалист.

Ранее палата депутатов Чехии приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России. «В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим», — приводится цитата из одобренного постановления. За документ проголосовали 129 из 159 присутствовавших депутатов.