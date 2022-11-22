Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 22 ноября 2022Наука и техника

Робота научили ходить с помощью камеры

Инженеры CMU научили робота строить маршрут в реальном времени с помощью камеры

Кадр: видео Mellon University

Специалисты Университета Карнеги — Меллона (CMU) описали метод обучения роботов с помощью камеры. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

Инженеры рассказали, что научили подопытного четвероного робота строить маршрут и ходить с помощью камеры. Машина изучает окружающую местность посредством визуального оборудования и организовывает свои действия в реальном времени в соответствии с обстановкой.

Журналисты отметили, что обычно роботы — например, Spot от Boston Dynamics — перемещаются по местности на основе ранее загруженных карт. Ученые из CMU, напротив, научили робота ориентироваться в «дикой среде» с помощью камеры и нейросетей. На раннем этапе обучения робота «запускали» по легкому маршруту, однако затем его научили пересекать препятствия — карабкаться по камням и подниматься по лестницам.

По словам научного сотрудника Google Джи Тана, робот из Университета Карнеги — Меллона продемонстрировал впечатляющую мобильность. Специалист заметил, что обучение в реальном времени позволит умным машинам будущего в автономном режиме преодолевать сложные маршруты. Однако в настоящий момент подобные роботы не смогут справиться с пересеченной местностью, если маршрут проходит через лес или высокую траву.

В конце июля ученые из Института интеллектуальных систем Общества имени Макса Планка (MPI-IS) создали робота-собаку, который научился самостоятельно ходить за один час. В ходе научной работы специалисты собрали четырехногого робота, который обладал теми же рефлексами, что и животные, а также учился на ошибках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Украина захотела увеличить тариф за транзит нефти по «Дружбе»
Германия направит истребители для патрулирования воздушного пространства Польши
В Подмосковье обнаружили «потерянного оленя Санты»
Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку
Робота научили ходить с помощью камеры
Российские хакеры атаковали Минфин Украины
Женщина оригинально отомстила подруге за роман с ее мужем
В Совфеде раскритиковали Столтенберга за слова про помощь Украине
Российскую чиновницу наказали за слова про «гавканье» протестующим
Известный сценарист заявила о преимуществе жизни под Москвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.