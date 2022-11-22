69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:23, 22 ноября 202269-я параллель

Спуск на воду ледокола массой более 16 тысяч тонн показали на видео

Церемонию спуска на воду ледокола «Якутия» показали на видео

Ледокол «Якутия» массой в 16 900 тонн спустили на воду. Видеозапись церемонии опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

«Ледокол "Якутия" — символ новой России, которая идет вперед, ломая лед угроз и санкций!», — заявил Николаев. Губернатор отметил, что название ледокола в честь Якутии стало лучшим подарком к столетию республики. На видео видно, как ледокол спускают на воду под торжественную музыку и аплодисменты присутствующих.

Сейчас высота судна достигает 15,5 метров, а его длина составляет более 170 метров. Достраивать ледокол будут на воде. К моменту окончания работ над судном его высота от ватерлинии до грот-мачты достигнет 57 метров и будет сопоставима с высотой восемнадцатиэтажного дома.

В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия готова сотрудничать в строительстве подобных судов с другими странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду
Россия сократила производство стали
Ведущая «Дома-2» оценила перспективу покинуть шоу
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.