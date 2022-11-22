Спуск на воду ледокола массой более 16 тысяч тонн показали на видео

Церемонию спуска на воду ледокола «Якутия» показали на видео

Ледокол «Якутия» массой в 16 900 тонн спустили на воду. Видеозапись церемонии опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

«Ледокол "Якутия" — символ новой России, которая идет вперед, ломая лед угроз и санкций!», — заявил Николаев. Губернатор отметил, что название ледокола в честь Якутии стало лучшим подарком к столетию республики. На видео видно, как ледокол спускают на воду под торжественную музыку и аплодисменты присутствующих.

Сейчас высота судна достигает 15,5 метров, а его длина составляет более 170 метров. Достраивать ледокол будут на воде. К моменту окончания работ над судном его высота от ватерлинии до грот-мачты достигнет 57 метров и будет сопоставима с высотой восемнадцатиэтажного дома.

В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия готова сотрудничать в строительстве подобных судов с другими странами.