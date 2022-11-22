Крупнейший в мире производитель видеокарт ушел из России

Nvidia ушла из России

Американская технологическая компания Nvidia официально ушла из России, говорится в ее отчетности за третий квартал этого года.

Российский рынок в прошлом финансовом году обеспечил не более двух процентов ее совокупной выручки, а на игровом направлении — четыре процента (около 500 миллионов долларов). Убытки от ухода из страны составили 16 миллионов долларов.

В октябре сообщалось, что крупнейший в мире производитель видеокарт временно закроет офис в России. Там объясняли это «невозможностью обеспечить эффективную работу сотрудников».

По словам источника Forbes, Nvidia «активно вывозила на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах». До февраля штат Nvidia в России насчитывал 300 человек.

В марте Nvidia приостановила продажи в России. В июле компания перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга.