Кремль высказался об угрозе Запорожской АЭС

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что ВСУ представляют угрозу Запорожской АЭС

Угрозу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) представляют только те, кто ее обстреливает, то есть Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 22 ноября, приводит ТАСС.

«Они совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической, иной безопасности для огромных и огромных территорий, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС нет.

21 ноября официальный представитель Кремля заявил, что Россия призывает все страны мира использовать свое влияние, чтобы ВСУ прекратили обстрелы ЗАЭС. Он отметил, что сложившаяся ситуация должна вызывать крайнюю обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии.