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14:50, 23 ноября 2022Бывший СССР

Эстония заморозила активы российских олигархов

ERR: Власти Эстонии заморозили российские активы «Еврохим» и DBT на десятки миллионов евро

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии заморозили активы российских олигархов Андрея Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеслава Кантора (компания DBT). Сейчас Таллин совместно с ЕС рассматривает вопрос об использовании этих десятков миллионов евро для передачи Украине. Об этом сообщает ERR.

Среди замороженных средств есть активы и других компаний, которые связаны с Мельниченко и Кантором, но эстонские власти не могут рассчитать их полную конечную стоимость.

«В частности, средства, замороженные в кредитных учреждениях, финансовых учреждениях, на банковских счетах, составляют в общей сложности около 11,7 млн ​​евро. Второй раздел — это средства на замороженных авансовых счетах Налогово-таможенного департамента. Речь идет о 8,4 млн евро», — заявила Лаура Аус, глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Управления финансовой разведки Эстонии.

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Ранее стало известно, что Европейская комиссия ищет юридические пути конфискации российского государственного и частного имущества в пользу Украины. Согласно документу, попавшему в распоряжение Politico, комиссия находится в поиске способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления российскими активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации.

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Алевтина Запольская
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