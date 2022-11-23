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16:10, 23 ноября 2022Наука и техника

Раскрыто влияние алкоголя во время беременности на мозг ребенка

Medical Xpress: алкоголь во время беременности вызвал задержки в развитии мозга плода

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Ученые из Венского медицинского университета в Австрии раскрыли влияние алкоголя во время беременности на мозг будущего ребенка. Выводы работы будут представлены на следующей неделе на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA), краткий обзор приводит Medical Xpress.

В процессе исследования авторы проанализировали результаты МРТ (магнитно-резонансной томографии) 24 плодов от 22 до 36 недель с внутриутробным воздействием алкоголя. Воздействие алкоголя определялось с помощью анонимных опросов матерей.

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У плодов, которые подвергались влиянию спиртного, общий показатель созревания плода (fTMS) был значительно ниже, чем у контрольной группы. Кроме того, у них была меньше правая верхняя височная борозда (STS), которая ответственна за социальное познание, аудиовизуальную интеграцию и восприятие языка. Изменения в мозге были зафиксированы у плодов даже при низком уровне воздействия алкоголя. 17 из 24 матерей употребляли алкоголь относительно редко, при этом среднее потребление алкоголя составляло менее одного алкогольного напитка в неделю.

Ученые предполагают, что задержка развития мозга может иметь прямую корреляцию с задержкой стадии миелинизации и менее выраженной извилистостью в лобной и затылочной долях.

Пока что исследователям не удалось определить, как эти структурные изменения повлияют на развитие мозга у этих детей после рождения. Для этого они хотят провести дополнительные измерения после того, как они подрастут.

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Елена Апазиди
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