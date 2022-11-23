Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 23 ноября 2022Бывший СССР

В Армении задержали участников антироссийской акции

Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции в Ереване

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции в Ереване, где проходит саммит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Отмечается, что протестующих задержали неподалеку от места, где проводится саммит. Всем четверым вменяется неподчинение законным требованиям властей.

Как сообщает Sputnik Армения, один из задержанных — лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

23 ноября в Ереване проходит саммит ОДКБ, который планировал посетить президент России Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Пригожин снял на видео вступивших в ЧВК «Вагнер» заключенных
На экс-организатора «Русских маршей» Демушкина завели два административных дела
Появились новые подробности загадочной смерти туристки в люксовом отеле Мексики
Российскую воспитательницу обвинили в смерти двухлетней девочки в детском саду
Появились подробности об уволившемся и отправившемся в зону СВО российском мэре
Офицер с позывным Балу рассказал об обороне на угледарском направлении
Захарова предложила СБУ провести обыски у Зеленского
В Госдуме рассказали о новом обмене военнопленными с Украиной
Шотландии отказали в проведении референдума о независимости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.