В Армении задержали участников антироссийской акции
Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции в Ереване
Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции в Ереване, где проходит саммит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.
Отмечается, что протестующих задержали неподалеку от места, где проводится саммит. Всем четверым вменяется неподчинение законным требованиям властей.
Как сообщает Sputnik Армения, один из задержанных — лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.
23 ноября в Ереване проходит саммит ОДКБ, который планировал посетить президент России Владимир Путин.