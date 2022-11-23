В Армении задержали участников антироссийской акции

Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции в Ереване

Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции в Ереване, где проходит саммит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Отмечается, что протестующих задержали неподалеку от места, где проводится саммит. Всем четверым вменяется неподчинение законным требованиям властей.

Как сообщает Sputnik Армения, один из задержанных — лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

23 ноября в Ереване проходит саммит ОДКБ, который планировал посетить президент России Владимир Путин.