Прическа Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети

Российская певица Ольга Бузова посетила премию Moda Topical с прилизанной на лбу челкой

Прическа российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница посетила премию, организованную журналом Moda Topical. 36-летняя знаменитость получила две награды в номинациях «Икона стиля» и «Лучшее шоу 2022 года». Для мероприятия звезда выбрала платье длины макси фиолетового цвета, оформленное пайетками и вырезом под декольте. Она дополнила свой образ черным клатчем и часами. Кроме того, в макияже артистка сделала акцент на длинные накладные ресницы, а волосы собрала в высокий пучок, оставив несколько прядей на лбу и сделав из них прилизанную челку с помощью лака.

Поклонники, в свою очередь, не оценили образ Бузовой, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Что за мода так волосы прилизывать на лицо? Смотрится ведь ужасно», «Челка пол названием "А-ля мадам Грицацуева"», «Челка, как штрихкод», «Такая прическа не очень тебе идет», «Челку как будто маркером нарисовали», — высказались они.

В октябре фанаты также подвергли критике наряд Ольги Бузовой на размешенном видео в соцсетях. Знаменитость поделилась роликом, в котором она прогуливается по улице в облегающих брюках и боди бежевого цвета. На кадре видно, что на ней отсутствует бюстгальтер.