Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:54, 23 ноября 2022Ценности

Прическа Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети

Российская певица Ольга Бузова посетила премию Moda Topical с прилизанной на лбу челкой

Фото: @buzova86

Прическа российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница посетила премию, организованную журналом Moda Topical. 36-летняя знаменитость получила две награды в номинациях «Икона стиля» и «Лучшее шоу 2022 года». Для мероприятия звезда выбрала платье длины макси фиолетового цвета, оформленное пайетками и вырезом под декольте. Она дополнила свой образ черным клатчем и часами. Кроме того, в макияже артистка сделала акцент на длинные накладные ресницы, а волосы собрала в высокий пучок, оставив несколько прядей на лбу и сделав из них прилизанную челку с помощью лака.

Поклонники, в свою очередь, не оценили образ Бузовой, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Что за мода так волосы прилизывать на лицо? Смотрится ведь ужасно», «Челка пол названием "А-ля мадам Грицацуева"», «Челка, как штрихкод», «Такая прическа не очень тебе идет», «Челку как будто маркером нарисовали», — высказались они.

В октябре фанаты также подвергли критике наряд Ольги Бузовой на размешенном видео в соцсетях. Знаменитость поделилась роликом, в котором она прогуливается по улице в облегающих брюках и боди бежевого цвета. На кадре видно, что на ней отсутствует бюстгальтер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Беспилотник НАТО кружил над Черным морем перед атакой дронов ВСУ на Севастополь
Девушка сбросила 40 килограммов без отказа от любимых сладостей
Домохозяйка начала стирать чужое белье и стала миллионершей
На Украине составили расписание прилета российских ракет
Одна категория россиян получит право на дополнительные выходные
Ведущий радио «Комсомольская правда» нецензурно обругал сотрудницу в эфире
В США раскрыли задачи нового бомбардировщика
Россия признала отсутствие угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС
В «Ньюкасле» отказались от трансфера Роналду
Названы округа Москвы с максимально подешевевшим арендным жильем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.