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09:06, 23 ноября 2022Ценности

Блогерша показала лицо без макияжа и рассмешила подписчиков

Блогерша Алисса показала естественную внешность и рассмешила подписчиков

Кадр: @alyssaisoverparty

Пользовательница сети с никнеймом @alyssaisoverparty показала лицо без макияжа и рассмешила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео Алисса, чей блог насчитывает 14,8 тысячи подписчиков, продемонстрировала два снимка. На первом фото она запечатлена со светло-коричневой помадой на губах и с цветами в волосах, уложенными в легкие локоны. В то же время на другом снимке она предстала перед камерой в домашнем интерьере. На размещенном кадре видно, что ее глаза подведены черной подводкой, а на губы нанесен розовый блеск. Затем она показала себя, лежащей на кровати в очках и с распущенными волосами. При этом на лице блогерши полностью отсутствовала косметика.

Ролик набрал почти 200 тысяч лайков и более 500 комментариев. Зрители оценили естественный внешний вид Алиссы. «Это так на меня похоже, если честно», «Это точно я. Мои волосы так хорошо меняют мое лицо, когда они не уложены. Когда я делаю хвост, оттягивая пряди назад, моя внешность как будто перезагружается», — высказывались они.

Ранее беззубая жительница Канады показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков.

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Мария Винар
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