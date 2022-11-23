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21:46, 23 ноября 2022Экономика

В Сбербанке назвали число принимаемых онлайн решений по кредитованию юрлиц

Более половины решений по кредитованию юрлиц в Сбербанке принимается в режиме онлайн

Около 60 процентов решений по кредитованию корпоративных клиентов Сбербанка принимаются в режиме онлайн. Об этом сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на пресс-конференции в рамках AI Journey-2022.

«Мы делаем бизнес вокруг клиента, стараемся максимально удовлетворить его потребности. И искусственный интеллект нам в этом помогает. Для физических лиц уже все решения по кредитам принимаются в режиме онлайн, для юридических лиц 60 процентов решений также принимается в режиме онлайн», — пояснил Ведяхин.

Он отметил, что также есть интересные наработки в сфере здравоохранения, например, топ-3 диагнозов использует более 3,5 тысячи столичных врачей, и сегодня в Москве с помощью ИИ было поставлено более 7,5 миллиона диагнозов.

«Конечно, искусственный интеллект не заменяет врача, он просто его помощник», — добавил Ведяхин. Он пояснил, что внедрение искусственного интеллекта дает улучшение в любом направлении в пять — семь раз.

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Татьяна Романова
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