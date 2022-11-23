Венгрия отказалась лететь в космос как часть Европы

SpaceNews: Венгрия заключит соглашение с Axiom Space об отправке астронавта на МКС

Венгерское правительство планирует заключить соглашение с американской компанией Axiom Space, предусматривающее отправку на Международную космическую станцию (МКС) своего астронавта. О том, что Будапешт фактически отказался лететь в космос как часть Европы, сообщает SpaceNews.

Сумма сделки превысит сто миллионов долларов. Полет венгерского астронавта на МКС может состояться в конце 2024-го — начале 2025-го. На околоземной орбите астронавт пробудет около месяца. В настоящее время между венгерским правительством и SpaceNews заключен лишь меморандум о взаимопонимании.

Издание напоминает, что Венгрия является одной из стран-участниц Европейского космического агентства (ЕКА). По оценке издания, сотрудничая с Axiom Space по отправке своего астронавта на МКС, венгерская сторона фактически отказалась это делать в рамках ЕКА.

SpaceNews пишет, что заявление венгерской стороны о сотрудничестве с Axiom Space вызвало удивление у других членов ЕКА. Кроме того, расходы Венгрии на возможную миссию сопоставимы с годовым вкладом Будапешта в Европейское космическое агентство, составляющим 97 миллионов долларов.

«Это выбор Венгрии, поэтому я не буду комментировать договоренности, заключенные между одной страной и частной компанией», — заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

По его словам, он бы предпочел, чтобы Венгрия отправляла своего астронавта на МКС как страна-участница ЕКА.

В октябре издание SpaceNews написало, что европейские гражданские и военные космические организации на фоне российской спецоперации на Украине пересматривают собственные бюджеты в пользу большей независимости от партнеров.