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06:14, 23 ноября 2022Россия

Украинские военные обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку в ДНР

ВСУ выпустили восемь снарядов по Яковлевке и Пантелеймоновке в ДНР

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по населенным пунктам Яковлевка и Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 04:55 выпустили снаряды по направлению Авдеевка — Яковлевка. Они использовали три снаряда калибром 152 миллиметра. В 05:00 пять снарядов аналогичного калибра были выпущены в направлении Новгородское — Пантелеймоновка.

Ранее ВСУ обстреляли город Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Марина Совина
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