Число сделок с безрисковым жильем стало рекордным

Росреестр зафиксировал в Москве максимальное количество ДДУ с использованием эскроу-счетов

За период с января по сентябрь 2022 года в Москве зарегистрировано 85,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов в отношении жилой и нежилой недвижимости. Показатель стал рекордным за все время действия механизма, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Росреестра.

По словам экспертов, параметр за девять месяцев 2022-го оказался на 12,5 процента выше, чем за аналогичный период 2021-го, когда было зарегистрировано 76,2 тысячи ДДУ с использованием эскроу-счетов. По сравнению с январем-октябрем 2020-го в нынешнем году число таких сделок было больше на 181,2 процента. Два года назад за девять месяцев москвичи оформили 30,5 тысячи таких договоров.

В октябре текущего года эксперты зафиксировали 6,3 тысячи ДДУ с использованием эскроу-счетов. Их доля от всех сделок на первичном рынке в Москве составила 93 процента. Всего по итогам трех кварталов на долевое строительство по счетам эскроу пришлось 84,2 процента. В те же месяцы 2021-го показатель находился на уровне 66,3 процента, а в 2020-м — на уровне 36,4 процента.

В октябре стало известно, что в Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Мурманской области не обнаружили эскроу-счетов. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил это слабой банкизацией субъектов, а также недостаточным количеством клиентов-заемщиков.