Участник популярной группы рассказал о развитии Москвы за счет «свежей крови»

Певец Алексей Рыжов рассказал, что Москва развивается благодаря притоку провинциалов

Участник популярной группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов рассказал, что Москва развивается благодаря притоку «свежей крови» из других городов. Своим мнением он и другой участник музыкального коллектива Алексей Серов поделились в интервью изданию «Москвич Mag».

Певец убежден, что многие люди, живущие в Москве и достигшие успеха в своем деле, зачастую переехали в столицу из другого города или страны. В качестве доказательства этому он привел в пример состав группы «Дискотека Авария», где есть только один москвич, а остальные ее участники родом из Сибири, Узбекистана или с Урала.

«Половина москвичей — изначально жители других городов, особенно те, кто чего-то добивается, в основном приезжают из провинции. Поэтому Москва живет и развивается так быстро, постоянно приток свежей крови. Кто больше хочет — тот и достигает всего», — считает музыкант.

Кроме того, и Рыжов, и Серов отметили, что Москва — очень комфортный и приятный город для жизни, и к ее устройству сложно придраться. «Москва не то что на голову — на туловище выше. Не с чем сравнивать. Нет такого уровня, мы побывали во многих городах, с точки зрения чистоты можно сравнить с Токио, но с точки зрения удобства для проживания Москва — идеальнейшая», — заявил Серов. По его мнению, многим регионам страны следует копировать идеи, которые реализуются в столице, и затем внедрять у себя вместо того, чтобы придумывать что-то новое.

В сентябре актер Юрий Соломин рассказал, что Москва превосходит другие города и «великие столицы» и находится вне конкуренции. По его словам, российскую столицу отличает прекрасная архитектура, а также большое количество парков, театров и музеев.