Участник популярной группы рассказал о развитии Москвы за счет «свежей крови»
Участник популярной группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов рассказал, что Москва развивается благодаря притоку «свежей крови» из других городов. Своим мнением он и другой участник музыкального коллектива Алексей Серов поделились в интервью изданию «Москвич Mag».
Певец убежден, что многие люди, живущие в Москве и достигшие успеха в своем деле, зачастую переехали в столицу из другого города или страны. В качестве доказательства этому он привел в пример состав группы «Дискотека Авария», где есть только один москвич, а остальные ее участники родом из Сибири, Узбекистана или с Урала.
«Половина москвичей — изначально жители других городов, особенно те, кто чего-то добивается, в основном приезжают из провинции. Поэтому Москва живет и развивается так быстро, постоянно приток свежей крови. Кто больше хочет — тот и достигает всего», — считает музыкант.
Кроме того, и Рыжов, и Серов отметили, что Москва — очень комфортный и приятный город для жизни, и к ее устройству сложно придраться. «Москва не то что на голову — на туловище выше. Не с чем сравнивать. Нет такого уровня, мы побывали во многих городах, с точки зрения чистоты можно сравнить с Токио, но с точки зрения удобства для проживания Москва — идеальнейшая», — заявил Серов. По его мнению, многим регионам страны следует копировать идеи, которые реализуются в столице, и затем внедрять у себя вместо того, чтобы придумывать что-то новое.
В сентябре актер Юрий Соломин рассказал, что Москва превосходит другие города и «великие столицы» и находится вне конкуренции. По его словам, российскую столицу отличает прекрасная архитектура, а также большое количество парков, театров и музеев.