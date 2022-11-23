Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнять договоренности по Сирии

Страны-гаранты астанинского процесса: необходимо выполнять договоренности по северу Сирии

Страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Иран и Турция — заявили о необходимости выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии. Текст документа приводит РИА Новости.

Представители трех государств также подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, подтвердив намерение прилагать необходимые усилия для нормализации ситуации в регионе, включая гуманитарную обстановку.

«Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу», — подчеркивается в заявлении стран.

Также Россия, Турция и Иран заявили о готовности продолжить сотрудничество по борьбе с терроризмом в Сирии.

В переговорах в Астане с 22 по 23 ноября, помимо России, Турции и Ирана, приняли участие представители ООН, а также правительства и оппозиции Сирии.