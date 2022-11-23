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17:41, 23 ноября 2022Бывший СССР

В Кировоградской области сообщили о взрывах на энергетическом объекте

Власти Кировоградской области сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Кировоградской области Украины произошли взрывы на объекте критической инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Андрей Райкович, пишет ТАСС.

«Удары по энергетическому объекту. Область, как и ряд других регионов, без света», — сообщил он, добавив, что бригады энергетиков начали аварийно-восстановительные работы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новой серии взрывов в столице. В некоторых районах города прекратилась подача воды и электроэнергии после ракетного удара. По словам Кличко, обстрелу подвергся один из объектов критической инфраструктуры города.

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Анжелика Бережная
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