В Кировоградской области сообщили о взрывах на энергетическом объекте
Власти Кировоградской области сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры
В Кировоградской области Украины произошли взрывы на объекте критической инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Андрей Райкович, пишет ТАСС.
«Удары по энергетическому объекту. Область, как и ряд других регионов, без света», — сообщил он, добавив, что бригады энергетиков начали аварийно-восстановительные работы.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новой серии взрывов в столице. В некоторых районах города прекратилась подача воды и электроэнергии после ракетного удара. По словам Кличко, обстрелу подвергся один из объектов критической инфраструктуры города.