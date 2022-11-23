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00:49, 23 ноября 2022Экономика

В Болгарии заявили о тяжелом положении в случае арбитража с «Газпромом»

«Капитал.bg»: Болгария осознала возможный проигрыш в случае арбитража с «Газпромом»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

София осознала свое тяжелое положение и проигрыш в случае арбитража с «Газпромом» из-за новостей о том, что российская компания выиграла арбитражное дело против финского Gasum за неуплату в рублях, передает болгарское издание «Капитал.bg».

По данным издания, для болгарской стороны этот спор имеет большое значение. Автор статьи уточнил, что решение арбитража, вынесенное на прошлой неделе в Стокгольме, запускает общеевропейские дебаты о том, имеет ли решение европейских компаний не платить за топливо в рублях юридическую силу, и должны ли они будут платить неустойку.

Газета напомнила, что София также отказалась платить «Газпрому» в рублях. Вероятнее всего, дальнейшие решения не будут приниматься в пользу «Газпрома», однако в случае поставок в Болгарию основную роль может сыграть и политический фактор, заявили эксперты.

Об отказе платить в соответствии с представленной Россией схемой финская компания Gasum заявила 17 мая. При этом она передала контракт с «Газпромом» в арбитражный суд.

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Марина Совина
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