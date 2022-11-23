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20:21, 23 ноября 2022Из жизни

Ветеран голыми руками обезвредил вооруженного преступника и спас десятки людей

The New York Times: ветеран голыми руками обезвредил ворвавшегося в клуб преступника

Кадр: The New York Times

45-летний ветеран из американского штата Колорадо Ричард Фиерро голыми руками обезвредил вооруженного преступника и спас десятки посетителей ночного клуба. Об этом сообщает The New York Times.

Фиерро отслужил в армии США 15 лет, участвовал в военных операциях в Ираке и Афганистане и ушел в отставку в 2013 году. Долгое время он страдал от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и срывался на родственников, однако боролся с заболеванием с помощью психолога и со временем смог привыкнуть к мирной жизни, стать любящим мужем и отцом.

19 ноября мужчина отправился в ночной клуб вместе со своей женой, друзьями и дочерью с ее бойфрендом. Внезапно в заведении раздались выстрелы. Фиерро тут же лег на пол и потянул за собой друга. Мужчина огляделся и увидел ворвавшегося в клуб преступника в бронежилете и с винтовкой в руках, который без разбору стрелял в людей. Бывший военный вскочил, промчался через зал, повалил стрелявшего на пол и запрыгнул на него сверху. «Я просто знал, что должен убить этого парня, пока он не убил нас», — утверждает Фиерро. Он рассказал журналистам, что действовал машинально, так как мозг сам переключил тело в боевой режим.

Оружие преступника упало на пол, но он достал еще один пистолет. «Я выхватил пистолет из его рук и начал бить его по голове, снова и снова», — рассказывает Фиерро. Мужчина удерживал и бил злоумышленника до прибытия полиции. Когда сотрудники правоохранительных органов зашли в заведение, преступник уже не сопротивлялся. По словам бывшего военного, он боялся, что убил его. Весь в крови Фиерро поднялся с пола и начал искать свою семью. Он заметил раненых друзей, лежащих на полу. Одному несколько раз выстрелили в грудь и руку, а другой был ранен в ногу. Мужчина взял у полиции жгуты и наложил их на раны, пытаясь остановить кровотечение.

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Сотрудники правоохранительных органов изначально решили, что Фиерро с пистолетом в руке представляет угрозу для посетителей. Они надели на мужчину наручники и посадили на заднее сиденье полицейской машины. Спустя некоторое время Фиерро освободили. Тогда он с женой и дочерью, получившими незначительные травмы, отправился в больницу. Его семья и друзья были живы, но бойфренд дочери перестал выходить на связь. На следующий день семье Фиерро позвонила его мать. Она сообщила, что ее сын погиб во время вооруженного нападения.

Преступника задержали. Им оказался 22-летний Андерсон Ли Олдрич. Его обвинили в убийстве пяти человек и нанесении ранений еще 18 посетителям. По словам официальных лиц, число погибших могло быть гораздо больше, если бы Фиерро не остановил стрелявшего.

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Алиса Удовик
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