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16:20, 23 ноября 2022Экономика

Нидерландам предсказали повышение счетов на электроэнергию на тысячи евро

De Telegraaf: счета за электричество и газ в Нидерландах могут вырасти в 2024 году

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Жителей Нидерландов предупредили о резком повышении счетов за электричество и газ по окончании действия внутреннего потолка цен. Так, в 2024 году цена электроэнергии для домохозяйств в среднем может вырасти как минимум на 2,5 тысячи евро (около 156,7 тысячи рублей). Об этом газете De Telegraaf заявили в ассоциации Vereniging Eigen Huis (VEH).

В организации опасаются временного характера государственной поддержки населения. По мнению директора VEH Синди Кремер, ограничительные меры помогут гражданам справиться с кризисом в 2023 году, а впоследствии им грозит двойной финансовый удар. К примеру, в 2024 году налоги для домохозяйств со средним потреблением энергии вырастут на 528 евро (33 тысячи рублей) по сравнению с прошлым годом.

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В материале газеты сказано, что за последние два месяца 2022 года многие домохозяйства в стране получат в общей сложности 380 евро (почти 24 тысячи рублей) в качестве компенсации за высокие расходы на электроэнергию. Правительство также приняло решение снизить налоги на газ и электроэнергию — с 21 до 9 процентов. Однако с 1 января 2023 года планка снова будет повышена до первоначальной отметки.

Счета за электричество резко выросли во всех странах Европы из-за скачка цен на газ после начала боевых действий на Украине, при этом Нидерланды ощутили повышение счетов сильнее всего. В сентябре эксперты, на которых ссылалась газета Financial Times, проанализировали стоимость газа для европейских домохозяйств и пришли к выводу, что после Нидерландов странами с самым дорогим топливом считаются Германия, Великобритания, Италия, Греция, Испания, Эстония, Франция. Дешевле всего в Европе газ обходится семьям в Венгрии.

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Мария Грушко
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