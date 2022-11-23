Парень помог бездомному и попал в неприятную ситуацию

Бездомный мужчина обокрал позволившего ему поспать в своей машине пользователя Reddit

Вынужденный жить в машине пользователь Reddit с ником Lost_Share_9271 поделился историей о том, как попал в неприятную ситуацию, решив помочь другому бездомному мужчине. По словам автора, новый знакомый обокрал его.

«Я встретил этого пожилого мужчину у площадки для кемпинга. Оказалось, он тоже живет в машине. Было сюрреалистично видеть, что настолько пожилой человек живет в автомобиле», — описал рассказчик встречу с новым знакомым и отметил, что они поговорили по душам.

Когда спустя две недели мужчина снова встретил бездомного, тот выглядел изможденным. Мужчина заявил ему, что его машину эвакуировали, в связи с чем он пытался ночевать где придется, но нападки прохожих не позволяли ему высыпаться. «Мне стало жаль его, особенно из-за того, как сейчас холодно. Я сказал ему, что он может поспать в моей машине, чтобы хотя бы нормально выспаться (...). Он благодарил меня так, что у него на глазах выступили слезы», — поделился парень.

Утром пользователь Reddit поехал на работу на автомобиле, однако его знакомый не просыпался. Рассказчик решил оставить мужчину в машине и написал ему записку. Помимо того, он оставил бездомному десять долларов на случай, чтобы тот мог добраться до нужного ему места на транспорте. «Во время обеда я пришел к машине, так как обычно обедаю там, и его не было. Чего еще не было, так это моего одеяла, подушки, чемодана и кое-какой одежды и обуви. Мое походное снаряжение тоже пропало», — пожаловался Lost_Share_9271. По словам автора публикации, на записке, которую он оставил новому знакомому, бездомный написал «прости».

В комментариях многие пользователи похвалили рассказчика за отзывчивость. Вместе с тем они указали, что парню следовало ожидать подобного исхода. «Молодец, что поступил милосердно, но я еще ни разу не читал историю о том, как кто-то пустил к себе незнакомых бездомных домой или в свою машину, и это кончилось хорошо», — написал один из юзеров.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как забыл телефон в классе и, вернув его, нашел в гаджете неожиданную фотографию. В комментариях ему посоветовали сохранить снимок.