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13:05, 23 ноября 2022Мир

Во взорвавшихся в Иерусалиме бомбах обнаружили гвозди

Jerusalem Post: во взорвавшихся в Иерусалиме бомбах обнаружили гвозди

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Во взорвавшихся в Иерусалиме бомбах были обнаружены гвозди. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были забиты гвоздями и болтами, что привело к максимальным жертвам. Автобус, который находился рядом с местом происшествия, был изрешечен осколками.

По последним данным, в результате двух взрывов на автобусных остановках у въезда в Иерусалим погиб по меньшей мере один человек, еще 19 получили ранения. Полиция рассматривает версию о скоординированном двойном террористическом акте.

Два взрыва прогремели на въезде в Иерусалим утром в среду, 23 ноября. Первый — возле Центрального автовокзала, а второй — на въезде в район Рамот на автобусных остановках в час пик. Сообщается, что взрывные устройства были заложены в оставленные на участках сумки. Министр обороны Израиля Бени Ганц провел встречу с главой службы безопасности страны (Шабак) Роненом Баром и рядом других представителей силовых структур.

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Виктория Кондратьева
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