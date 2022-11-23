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08:21, 23 ноября 2022Россия

В Совфеде отреагировали на слова Кулебы об усталости Европы от Украины

В Совфеде увидели наглый подтекст в словах Кулебы об усталости Европы от Украины

Фото: пресс-служба Совфеда / РИА Новости

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Европа не имеет права уставать от Украины, почти являются ультиматумом. Об этом, реагируя на высказывание политика, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

Глава украинского МИД, как пишет немецкая газета, обратился к западным коллегам и заявил, что если украинцы не устали, то «остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать». Политик подчеркнул, что странам Евросоюза необходимо отбросить все сомнения и усталость для согласования девятого пакета антироссийских санкций.

«Задумайтесь, вот и Европа уже среди обвиняемых Киевом. Почти ультиматум — не имеете права!» — написал сенатор.

Он увидел в словах Кулебы наглый подтекст, согласно которому при ослаблении Европой поставок вооружения и финансового потока в Киев ЕС станет проигравшей стороной. «Как думаете, запугивает или умоляет?» — задался вопросом Карасин.

Ранее Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии призвал не дать России устроить «голодные игры». Он подчеркнул, что Киев не видит признаков того, что Москва искренне стремится к переговорам.

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Анастасия Шейкина
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