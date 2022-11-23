Кличко назвал грядущую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны
Мэр Киева Кличко назвал грядущую зиму самой худшей для города со времен Второй мировой
Грядущая зима может стать для Киева самой худшей со времен Второй мировой войны, заявил в интервью Bild мэр города Виталий Кличко. Он также сказал, что власти столицы готовятся к худшему сценарию развития событий.
«Мы должны готовиться и к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко», — сказал украинский градоначальник.
Накануне президент страны Владимир Зеленский заявил, что на территории всей Украины развернуты свыше четырех тысяч пунктов оказания базовых услуг гражданам на случай отключения электроэнергии.